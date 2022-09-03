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ЕС ждет от России выполнения газовых контрактов

Еврокомиссар по вопросам экономики заявил, что ЕС ждет от РФ выполнения газовых контрактов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз ждет от России выполнения контрактов по поставкам газа. Об этом сообщает Ansa.

«Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать существующие контракты, но если использование энергии в качестве оружия будет продолжаться, то ЕС готов отреагировать», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что «Северный поток» остановлен на фоне заявлений о потолке цен на российский газ.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.

По ее словам, такие меры помогут дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС.

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