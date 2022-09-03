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Литовский завод удобрений Achema не будет работать до декабря из-за подорожания газа

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Achema

Литовский завод Achema, который является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, на несколько месяцев прекратил работу из-за подорожания природного газа. Об этом сообщает издание Vakaro žinios, ссылаясь на заявление компании.

Сообщается, что производитель азотных удобрений был вынужден принять такое «чрезвычайно сложное» решение для сокращения убытков и сохранения рабочих мест.

«К сожалению, принимаемые решения неизбежны. Если мы не предпримем эти болезненные шаги, то в первую очередь навредим людям — бездействие или нерешительность вскоре потребуют гораздо большего сокращения штатных должностей. У промышленных предприятий просто нет другого выбора, они должны всеми возможными способами сокращать расходы», — цитирует издание генерального директора Achemas Рамунаса Миляускаса.

В компании отметили, что природный газ является основным компонентом производимых ею азотных удобрений, поэтому высокие цены на топливо определяют себестоимость и конкурентоспособность продукции завода.

«Предварительно планируется, что компания не заработает до декабря, но возможны быстрые изменения в зависимости от тенденций рынка газа и удобрений», — отметили в Achemas.

Отмечается, что литовский завод был одним из последних европейских производителей удобрений, остановивших большую часть своего производства. Компании по производству удобрений в Норвегии, Германии, Польше, Франции, Великобритании и Венгрии радикально сократили или прекратили свою деятельность из-за высоких цен на газ.

Ранее сообщалось, что литовский завод по производству удобрений Achema остановит работу с сентября 2022 года из-за подорожания природного газа.

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