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Зарубежные поставки «Газпрома» сократились более чем на 37% за восемь месяцев

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Сергей Карпухин/Reuters

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев 2022 года упал на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 82,2 миллиарда кубометров — на 37,4% (на 49,1 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — отметили в публикации.

Там также добавили, что, согласно договоренностям между «Газпромом» и китайским CNPC, растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом экспорт идет постоянно и сверх суточного контракта.

По сообщению «Газпрома», спрос на газ на внутреннем рынке за тот же период сократился на 2,9% (4,7 млрд кубометров). При этом по итогу 2021 года компания смогла нарастить поставки в дальние страны на 5,8 млрд кубометров, до 185,1 млрд.

2 сентября заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что «Газпром» не сможет перенаправить высвободившиеся объемы газа в случае ввода Еврокомиссией предельных цен на российский газ. При таком раскладе монополист будет терять в неделю не менее $500 млн выручки.

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