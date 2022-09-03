MSNBC: инфляция в США упадет из-за введения предельных цен на нефть из России

Введение предельных цен на нефть из России может привести к снижению инфляции в США, а также ускорит деградацию российской экономики. Об этом в интервью MSNBC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Лимитирование цен является одним из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении американской администрации, для борьбы с инфляцией, защиты рабочих и предпринимателей в США и по всему миру от будущих ценовых всплесков», — отметила Йеллен.

По ее словам, России сейчас будет выгодно продавать нефть по установленной цене, так как остановка добычи может привести лишь к деградации экономики. Кроме того, Россия без серьезного ущерба не сможет снова начать добычу, если она будет остановлена.

Она добавила, что Россия не сможет обойти ограничения, так как Евросоюз играет важную роль в транспортировке российского топлива.

26 августа бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Ларри Саммерс заявил, что снижение долговой нагрузки на американских студентов может вызвать рост инфляции, а также спровоцировать увеличение стоимости обучения.