Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Avia.pro: заглохший британский авианосец попал в зону поражения крылатых ракет России 08:56
Мужчина отомстил бывшей жене, убив детей отравленным йогуртом 08:51
В Чите подросток сломал руки на турнике возле школы 08:48
Романцев назвал странным уход Федуна из «Спартака» 08:42
Зеленский пообещал продолжить работу по запрету въезда россиян на Украину 08:39
Посол Антонов призвал США продолжить контакты для возобновления ДСНВ 08:38
СК проверит информацию о 13-летнем насильнике в Хабаровском крае 08:35
В Великобритании могут запретить готовить еду до 8 часов вечера на фоне... 08:31
Бывший президент Киргизии Отунбаева стала спецпредставителем ООН по Афганистану 08:31
Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов рассказал о договорных матчах в российском футболе 08:28

MSNBC: инфляция в США упадет из-за введения предельных цен на нефть из России

close
100%
Depositphotos

Введение предельных цен на нефть из России может привести к снижению инфляции в США, а также ускорит деградацию российской экономики. Об этом в интервью MSNBC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Лимитирование цен является одним из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении американской администрации, для борьбы с инфляцией, защиты рабочих и предпринимателей в США и по всему миру от будущих ценовых всплесков», — отметила Йеллен.

По ее словам, России сейчас будет выгодно продавать нефть по установленной цене, так как остановка добычи может привести лишь к деградации экономики. Кроме того, Россия без серьезного ущерба не сможет снова начать добычу, если она будет остановлена.

Она добавила, что Россия не сможет обойти ограничения, так как Евросоюз играет важную роль в транспортировке российского топлива.

26 августа бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Ларри Саммерс заявил, что снижение долговой нагрузки на американских студентов может вызвать рост инфляции, а также спровоцировать увеличение стоимости обучения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть