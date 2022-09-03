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ArcelorMittal решил закрыть свои заводы в ФРГ из-за подорожания газа и электроэнергии

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal решила закрыть два своих завода в Германии из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщается на сайте организации.

«С конца сентября концерн остановит одну из двух доменных печей на заводе по производству плоского проката в Бремене до дальнейшего уведомления. На заводе сортового проката в Гамбурге завод прямого восстановления также будет остановлен с четвертого квартала из-за текущей ситуации и негативных перспектив», — отметили в пресс-релизе компании.

По словам главы ArcelorMittal в Германии Райнера Блашека, чье заявление приведено в публикации, все сотрудники указанных предприятий уже были переведены на неполный рабочий день. Все это происходит из-за подорожания нефти и газа, которые снижают конкурентоспособность компании. Кроме того, с октября Германия собирается ввести дополнительный сбор за газ, что также грозит дополнительными тратами.

Он добавил, что металлургическая отрасль крайне энергоемкая и компания уже стала неконкурентоспособна от десятикратного роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому необходимы определенные политические действия, чтобы цены на энергоносители были под контролем.

ArcelorMittal является крупнейшей в мире металлургической и горнодобывающей компанией. Она присутствует в 60 странах, а промышленные предприятия есть в 20 странах. В ФРГ же действует четыре завода.

30 августа глава федеральной ассоциации пекарей Палаты экономики Австрии Йозеф Шротт заявил, что большое количество пекарен в стране уже находятся на грани закрытия из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции.

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