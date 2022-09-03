NHK: японская компания Hino Motors отказалась от строительства завода в Химках

Японская компания по производству автобусов и грузовой техники Hino Motors не станет строить завод в Химках. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

Отказ, по данным журналистов, связан с налоговыми проблемами и задержками в графике. Отмечается, что решение Hino Motors не связано напрямую с ситуацией на Украине.

Hino Motors получила разрешение на строительство завода в Химках в 2018 году. Ожидалось, что суммарный объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

В августе крупнейший в Японии онлайн-брокер SBI Holdings объявил, что останавливает деятельность по майнингу криптовалют в России.

Ранее в докладе аналитиков статистического центра Teikoku Databank сообщалось, что процесс ухода японского бизнеса с российского рынка или приостановка деятельности, которые начались в марте, стали тормозить в июне и полностью остановились в июле.