В Турции заявили, что Китай продает российский газ Европе с высокой наценкой

Китайская Народная Республика (КНР) начала продавать российский газ европейским странам с высокой наценкой, что означает косвенное нарушение эмбарго. Об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak.

Согласно данным таможни КНР, из России за первые шесть месяцев 2022 года импортировали 2,35 млн тонн топлива на сумму $2,16 млрд.

«В то время как импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай по трубопроводу в Сибири увеличился на 63%, эксперты подчеркивают, что поставки СПГ превышают внутренний спрос Китая и пекинская администрация продает приобретаемый у Москвы СПГ европейским странам, которые пытаются решить энергетический кризис», — говорится в материале.

Автор публикации написал, что реакция США на подобные поставки пока непонятна, особенно на фоне напряжения в отношениях Вашингтона и Пекина из-за тайваньского кризиса.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) написал, что страны Европы смогли заполнить свои подземные газохранилища на 80% перед зимой. А Германия, как написало издание Der Spiegel, вовсе заполняет газовые хранилища страны опережающими темпами.