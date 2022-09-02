Глава немецкого профсоюза предупредил о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен

Председатель немецкого профсоюза Verdi Франк Вернеке предупредил об угрозе социальных протестов в случае, если в ответ на рост цен не будут приняты меры, предлагаемые профсоюзами и другими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

По его словам, федеральному правительству Германии настало время представить единую эффективную концепцию борьбы с шоком цен на энергоносители.

Вернеке также призвал к введению предельных цен на газ и электроэнергию.

По его словам, на фоне резкого роста цен на продукты питания в стране усугубился социальный раскол. Он добавил, что в случае, если предложение профсоюзов, социальных организаций, союзов городов или центров защиты прав потребителей не будут приняты, то протесты в Германии только усилятся.

Ранее телеканал Tagesschau со ссылкой на данные опроса ARD-Deutschlandtrend заявил, что в Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкционные меры против Российской Федерации. На сегодняшний день 53% граждан Германии поддерживают санкции против РФ, несмотря на рост стоимости жизни и цен на энергоносители, которые связаны с данными мерами.