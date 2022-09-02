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ФАДН: приток иностранной рабочей силы в Россию за 2022 год увеличился на 30%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Приток иностранной рабочей силы в Россию за первые восемь месяцев 2022 года увеличился на 30% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«По сравнению с 2021 годом на 30% увеличился приток иностранной рабочей силы, в первую очередь представителей центральноазиатских республик», — сказал он.

Баринов уточнил, что речь идет о представителях Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. По его словам, фактически, весь объем миграционного притока идет из этих субъектов.

По словам руководителя ФАДН, в ближайшее время соглашения о создании центров домиграционной подготовки подпишут с Таджикистаном и Киргизией. На сегодняшний день центр уже работает в Узбекистане, добавил Баринов.

В июле газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД и расчеты института им. Гайдара написала, что за первые пять месяцев 2022 года число иностранных граждан, которые встали на учет в миграционной службе России, составило 6,6 млн человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,9 млн человек).

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