Винный дом Antinori поставил на паузу поставки вин в Россию в связи с отсутствием спроса

Итальянский производитель вин Antinori поставил на паузу поставки напитков в Россию в связи с отсутствием спроса. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«У нас превосходные отношения с Ириной Фоминой (председатель совета директоров одного из ведущих импортеров вина MBG) с 1996 года, когда мы начали наше сотрудничество. Поэтому у нас нет намерений менять импортера, как сообщается в некоторых статьях, недавно опубликованных в российской прессе», — указали в Antinori.

В компании отметили, что импортер владел достаточным запасом продукции, но из-за кратковременного снижения спроса исчезла необходимость в дальнейших поставках. В Antinori выразили надежду на возобновление работы импортера на регулярной основе.

Семья Антинори занимается производством вина более 600 лет. Antinori располагает поместьями в нескольких итальянских областях, включая Апулию, Пьемонт, Тоскану, Умбрию, а также в США и Чили.

Утром 2 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников написала, что итальянский винный дом Antinori прекратил поставки продукции в Россию. Решение связали с нежеланием экспортера работать в стране из-за геополитического кризиса.