Kyodo: нефть с проекта «Сахалин-2» не подпадает под ограничение цен на это топливо РФ

Агентство Kyodo News со ссылкой на сотрудника министерства финансов Японии утверждает, что нефть, поставляемая с нефтегазового проекта «Сахалин-2», не подпадает под ограничение цен на этот вид топлива РФ, ввести которое договорились в пятницу министры финансов стран Группы семи (G7). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, на нефть с нефтегазового проекта «Сахалин-2» в виде исключения не будет установлен лимит цен на российское топливо.

Ранее главы министерств финансов стран G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти.

До этого генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что решение России разрешить передачу долей в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation «очень важно» в вопросе стабильного энергообеспечения Японии.

31 августа российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2».

В дальнейшем японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что договорилась с Российской Федерацией о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».