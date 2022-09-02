Эксперты считают оптимальным подход Сбера в области иностранных активов

Сбербанк достаточно быстро осуществил сделку в Казахстане, причем она прошла на выгодных для него условиях, что важно с учетом общей ситуации на рынке и санкционных рисков, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Понятно, что деятельность за рубежом на данный момент затруднительна, если принять во внимание санкционные риски и в отношении Сбера, и в отношении его «дочек» в странах СНГ. Кроме того, возможно, Сбер решил сконцентрироваться на основном для себя российском рынке, а также работать в Белоруссии, где он может наиболее оперативно и эффективно принимать решения, лучше понимает макроэкономическую и политическую ситуацию», — отмечает Суверов.

По его словам, концентрация на основном рынке позволит Сберу получать наивысшую маржу, потому что работа на других рынках на данный момент отвлекает ресурсы, существуют законодательные, санкционные и юридические риски для работы банков.

«Возможно, это временное решение, которое будет пересмотрено в некой долгосрочной перспективе, но пока, наверное, Сбер выбрал наиболее оптимальный подход», — считает эксперт.

С ним согласна и главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян. Она полагает, что в текущих условиях для такого банка как Сбер сохранение широкой сети дочерних банков за рубежом имеет финансовые и операционные риски.

«Продажу дочернего банка Сбера в Казахстане можно оценить как эффективный и относительно оперативный процесс, принимая во внимание довольно высокие позиции дочернего банка на локальном рынке Казахстана. Со стратегических позиций, Сберу целесообразно сосредоточиться сейчас на развитии внутренней экосистемы», — резюмировала она.

Старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева полагает, что продажа бизнеса Сбера в Казахстане окажет нейтрально-позитивное влияние.

«На бизнес в Казахстане, по нашим оценкам, приходилось 1,3% активов группы Сбер за 2021 год по МСФО, при этом финансовых условий сделки мы не знаем. Тем не менее, на наш взгляд, продажа этого бизнеса – позитивный шаг», — отметила эксперт.

Напомним, что группа Сбербанк и национальный управляющий холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»). «Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера.