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Министры финансов G7 призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу топлива

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AP

Министры финансов стран Группы семи (G7) призвали нефтедобывающие государства увеличить добычу для снижения волатильности энергетических рынков. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с обязательствами, взятыми лидерами G7 в Эльмау, мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны увеличивать добычу, чтобы снизить волатильность на энергетических рынках», — говорится в совместном заявлении министров по итогам прошедшей встречи.

Ранее стало известно, что руководители Министерств финансов стран G7 согласились установить потолок цен на российскую нефть.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) планируют поддержать введение предельного лимита цен на российскую нефть с 5 декабря, в отношении нефтепродуктов РФ ограничения могут начать действовать с 5 февраля 2023 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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