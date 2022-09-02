Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Иран в Красном море захватил два беспилотника США 17:39
США проведут первый совместный саммит с островными государствами Тихого океана 17:39
Актриса Проклова рассказала, что продолжает медикаментозное лечение после инсульта 17:38
Американские биологи разрабатывают метод запретить долгоносикам спариваться 17:38
Легенда НХЛ Флери назвал капитана «Вашингтона» Овечкина одним... 17:36
42-летняя певица Слава показала фигуру после пластики 17:35
Германия уменьшила объем экспорта в Россию в июле больше чем на 15% 17:29
Эксперт по лжи усомнился в отсутствии отношений между Прилучным и Карпович 17:28
Nokia представила сделанный из мусора смартфон 17:27
Суд в Москве приговорил к 12 годам тюрьмы убийцу «Мисс Кузбасс-2010» 17:27

Американская Novelis отказалась от российского алюминия на своих заводах в Европе

close
100%
Aly Song/Reuters

Один из крупнейших в мире потребителей алюминия, американская промышленная компания Novelis отказалась импортировать этот металл из России, написало агентство Bloomberg.

Уточняется, что предприятие со штаб-квартирой в Атланте, которое является частью индийской Hindalco Industries Ltd., со следующего года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.

Ранее на этой неделе компания объявила тендер на поставку алюминия на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения. В настоящее время на рынке алюминия наступил сезон заключения контрактов на поставку на следующий год. Основной импортер этого российского серебристо-белого металла — Европа.

В начале августа пресс-служба Минпромторга опубликовала проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, в котором указывали, что спрос на медь и алюминий в России в 2022 году снизится более чем в два раза.

В июле цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с июня 2021 года снизилась до $2,4 тыс. за тонну.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть