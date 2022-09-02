Американская Novelis отказалась от российского алюминия на своих заводах в Европе

Один из крупнейших в мире потребителей алюминия, американская промышленная компания Novelis отказалась импортировать этот металл из России, написало агентство Bloomberg.

Уточняется, что предприятие со штаб-квартирой в Атланте, которое является частью индийской Hindalco Industries Ltd., со следующего года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.

Ранее на этой неделе компания объявила тендер на поставку алюминия на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения. В настоящее время на рынке алюминия наступил сезон заключения контрактов на поставку на следующий год. Основной импортер этого российского серебристо-белого металла — Европа.

В начале августа пресс-служба Минпромторга опубликовала проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, в котором указывали, что спрос на медь и алюминий в России в 2022 году снизится более чем в два раза.

В июле цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с июня 2021 года снизилась до $2,4 тыс. за тонну.