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ЦБ объяснил, почему хранил половину резервов в долларах и евро до санкций

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центробанк хранил половину золотовалютных резервов в долларах и евро до их заморозки западными странами, так как они использовались во внутреннем денежном обороте. Слова первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина приводит РБК.

«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами расчетов по внешней торговле», — заявил Тулин.

По его словам, Центробанк сознательно проводил такую денежную политику на протяжение последних семи лет. Регулятор разделил золотовалютные резервы на две части из-за опасений на случай возникновения геополитических угроз.

«То, что к началу 2022 года международные резервы были поделены, что называется, на «две кучки» — одна для мирного времени, а другая для ситуаций чрезвычайных, — это следствие работы, которая планомерно проводилась с 2015 года», — заключил Тулин.

2 сентября ЦБ предостерег россиян от длительного хранения активов в «недружественных» валютах. По словам первого зампреда валютного регулятора Дмитрия Тулина, ряд зарубежных расчетных единиц сейчас демонстрируют высокие риски, связанные с высокой волатильностью. К таким валютам он отнес в том числе доллар и евро. По его мнению, гражданам лучше хранить активы в более надежных валютах.

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