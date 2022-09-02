Зеленский объявил о готовности Украины поставлять электроэнергию в Европу вместо России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но для этого важно, чтобы Запорожская атомная электростанция оставалась подключенной к украинской энергосистеме. Его видеообращение транслировалось 2 сентября на экономическом форуме Амброзетти, проходящем в итальянском городе Черноббио, передает газета La Repubblica.

«Российское присутствие на заводе не позволяет нам внести свой вклад в энергетическую ситуацию в Европе», — сказал украинский лидер.

Он призвал участников форума внести свой вклад в удовлетворении 8% потребления электроэнергии в Италии. Президент подчеркнул, что Украина обладает большим потенциалом для развития возобновляемой энергетики и зеленого водорода.

«Демилитаризация территории (Запорожья. — «Газета.Ru») — это реальная миссия для всех, чтобы предотвратить ядерную катастрофу», — добавил Зеленский.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную станцию в Энергодаре.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал первую оценку ситуации на Запорожской АЭС после ее посещения.