Французский производитель газов Air Liquide уйдет из России и передаст активы менеджменту

Французская химическая компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве газов, технологий и услуг для промышленности, прекратит деятельность на российском рынке. Свои активы фирма передаст в управление российскому менеджменту, сообщается на сайте компании.

«В результате изменения геополитического контекста деятельность Air Liquide в России прекращена с 1 сентября 2022 года», — говорится в заявлении компании.

Косвенной причиной ухода фирмы с российского рынка также стала невысокая доля рентабельности бизнеса. В Air Liquide работает около 720 человек, а ее оборот в стране составляет менее 1% от суммарной выручки, отметили в компании.

Французская фирма тесно взаимодействовала с российскими партнерами в металлургическом секторе. Так, в в 2005 году было создано совместное предприятие с «Северсталью» для запуска производства промышленных газов.

Партнерами Air Liquide в России также были «Евраз ЗСМК», «Металлоинвест» и «Росатом». С атомной госкорпорацией фирма сотрудничала для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству водорода мощностью до 100 тысяч тонн в год.

1 августа американская компания Baker Hughes заявила о планах продать свой нефтесервисный бизнес в России до конца 2022 года. Соглашение о продаже уже подписали с местным руководством. После завершения сделки бизнес в России будет работать независимо от Baker Hughes, а российская компания сменит название.