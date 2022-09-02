Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Сургуте подросток случайно выстрелил в живот 13-летнему другу 13:05
В Тосно мужчина едва не убил 11-месячного сына, накормив его антидепрессантами 13:04
49-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фотографию в купальнике 13:03
Владелец конкурса «Мисс Вселенная» пытается его продать за $20 млн 13:03
В ростовском МРЭО потеряли автомобиль, который женщина привезла ставить на учет 13:02
В Кремле прокомментировали нападение на вице-президента Аргентины Киршнер 13:02
В WWF ответили на обвинения спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова... 13:01
Пушилин призвал «освободить все русские города» 13:01
В Таиланде откроется центр по ремонту российских вертолетов 13:00
Разорвавший сегодня контракт со «Спартаком» игрок переходит в другой клуб РПЛ 12:58

Французский производитель газов Air Liquide уйдет из России и передаст активы менеджменту

close
100%
Schoening/Global Look Press

Французская химическая компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве газов, технологий и услуг для промышленности, прекратит деятельность на российском рынке. Свои активы фирма передаст в управление российскому менеджменту, сообщается на сайте компании.

«В результате изменения геополитического контекста деятельность Air Liquide в России прекращена с 1 сентября 2022 года», — говорится в заявлении компании.

Косвенной причиной ухода фирмы с российского рынка также стала невысокая доля рентабельности бизнеса. В Air Liquide работает около 720 человек, а ее оборот в стране составляет менее 1% от суммарной выручки, отметили в компании.

Французская фирма тесно взаимодействовала с российскими партнерами в металлургическом секторе. Так, в в 2005 году было создано совместное предприятие с «Северсталью» для запуска производства промышленных газов.

Партнерами Air Liquide в России также были «Евраз ЗСМК», «Металлоинвест» и «Росатом». С атомной госкорпорацией фирма сотрудничала для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству водорода мощностью до 100 тысяч тонн в год.

1 августа американская компания Baker Hughes заявила о планах продать свой нефтесервисный бизнес в России до конца 2022 года. Соглашение о продаже уже подписали с местным руководством. После завершения сделки бизнес в России будет работать независимо от Baker Hughes, а российская компания сменит название.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть