Сбер разработал магистерскую программу по устойчивому развитию в Высшей школе экономики

В Высшей школе бизнеса ВШЭ в партнерстве со Сбером и другими ведущими компаниями России стартовала новая программа для магистров «Управление устойчивым развитием компании». Сбер принимал активное участие в наполнении программы и продолжает совместно с коллегами из ВШЭ работу над академическими кейсами. Руководители профильных направлений в банке вошли в преподавательский состав программы, а академический совет возглавила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

«Я благодарна за приглашение возглавить академический совет программы и хочу отметить, что запуск в Школе магистратуры по управлению устойчивым развитием компании — это действительно эпохальное событие, важное для всей страны. Сегодня перед специалистами в сфере ESG стоят абсолютно новые задачи, для решения которых необходимы люди с системным мышлением. В числе этих задач — создание национальной ESG-инфраструктуры, работа с рынками Азии и Востока, взаимодействие с субъектами РФ как ключевыми участниками ESG-повестки, обеспечение доступной для всех инклюзивной среды и так далее. Уверена, что все эти темы станут предметом профессиональных и академических интересов магистрантов», — отметила Татьяна Завьялова.

Как отмечают в ВШЭ, основной движущей силой ESG-проектов на данный момент является государственная политика России. В приоритете — вопросы климатической повестки, ресурсосбережения, переработки отходов, охраны окружающей среды, поддержки персонала и взаимодействия с местными сообществами, развития соответствующей системы корпоративного управления. Соответствие ESG-критериям обеспечивает предприятию доступ к зеленому финансированию и способствует выстраиванию долгосрочных отношений с партнерами.

Перечень обязательных дисциплин новой программы включает такие темы, как глобальные вызовы, ресурсы и возможности для устойчивого развития; экономика изменения климата и окружающей среды; управление разнообразием, равенством и инклюзией; ответственное инвестирование и внедрение ESG-факторов; оценка жизненного цикла для ESG-трансформации.

«Говоря о карьерной траектории наших магистрантов, я уверена – их ждет отличное будущее. Стратегии устойчивого развития как никогда актуальны для компаний, работающих и в России, и по всему миру. Спрос на таких специалистов, которых начинает готовить наша программа – существенно превышает предложение. Магистрантов, кто справится с предлагаемыми дисциплинами и практическими задачами, ждет успешная профессиональная карьера», — сказала академический руководитель программы, профессор практики Высшей школы бизнеса ВШЭ Ирина Архипова.