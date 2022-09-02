Экс-замглавы ВТО предупредил о риске повторения кризиса 2008 года

Затягивание конфликта на Украине усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, что спровоцирует глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году. Такое мнение высказал бывший замглавы Всмеирной торговой организации (ВТО), экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь, передает РИА «Новости».

«В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом», — сказал И Сяочжунь в ходе выступления на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.

Он подчеркнул, что все страны, а особенно крупные державы, «должны отказаться от менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой»». По словам Сяочжуня, необходимо «воссоединить заново серьезно расколотый и фрагментированный мир» посредством укрепления многостороннего сотрудничества в рамках «большой двадцатки» и Бреттон-Вудской системы.

Ранее экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков заявлял, что последствиями несоблюдения правил ВТО западными странами могут стать рост цен на энергоресурсы и продовольствие, а также инфляция и колебания валютных курсов.