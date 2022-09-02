Bloomberg: «Северный поток» заработает на 20% от мощности после ремонта турбины

Поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности. Это произойдет после завершения планового ремонта трубопровода, сообщает Bloomberg.

«Россия намерена возобновить поставки газа по своему ключевому трубопроводу в Европу, что является облегчением для рынков, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой зимой. Данные энергосистемы показывают, что поставки возобновятся в субботу на 20% от запланированной мощности», — говорится в материале.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию отступили от рекордных значений прошлой недели, но по-прежнему торгуются на повышенных уровнях. Стоимость мВт/ч в Нидерландах уменьшилась на 6,2%, достигнув €228. За неделю цена снизилась еще больше — примерно на 33%, что стало самым большим падением с 11 марта.

Плановый ремонт трубопровода был связан с проведением технического обслуживания единственной работающей газовой турбины. Такая процедура должна проходить каждые тысячу часов. Однако в Европе опасаются, что предстоящей зимой подобные проверки будут проходить гораздо чаще для стимулирования высоких цен на топливо.

2 сентября директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что «Газпром» может прекратить поставки топлива в страны Евросоюза, если европейские страны введут ценовой коридор на российские энергоресурсы. Эта мера прорабатывается властями ЕС с лета 2022 года, однако многие покупатели топлива «Газпрома» в настоящее время выступают против данной инициативы.