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ЦБ: убытки банков по итогам первого полугодия составили 1,5 трлн рублей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Финансовые потери российских банков за первые шесть месяцев 2022 года достигли отметки 1,5 трлн руб. Слова первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина приводит РБК.

«В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный — минус 1,5 трлн руб.», — заявил Тулин.

По его словам, российские банки впервые ушли в минус за последние 3,5 года. Так, в 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн руб., в 2020 году — 1,6 трлн руб., в 2021 году — 2,4 трлн руб. Однако запас прочности у российских банков по-прежнему остается на оптимальном уровне.

«Запас прочности по капиталу — сколько банки могут потерять, не нарушая ни один из главных нормативов достаточности капитала, — 7 трлн руб. В результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями», — заключил Тулин.

2 сентября первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые. Банки без затруднений исполняют свои обязательства по ним в российской валюте, однако платежи «токсичными» денежными знаками иностранных государств становятся все более проблематичными.

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