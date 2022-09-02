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Аналитики увидели «положительный сюрприз» в российской экономике

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Негативный эффект западных санкций, введенных против России в конце февраля 2022 года, был переоценен. Фактически объемы экономики страны выросли в июле относительно июня в помесячном исчислении, приводит слова главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец РБК.

«Мы видим тренд на плавное улучшение: для каких-то секторов это замедление спада, например в потребительском спросе, а в каких-то секторах — рост, здесь в лидеры выбилось строительство», — заявила она.

«Положительным сюрпризом» также стала статистика промышленного производства, которое в июле снизилось только на 0,5% в годовом выражении, считают экономисты «Ренессанс Капитала». Это во многом объясняется восстановлением в обрабатывающем секторе производства. Там во втором месяце лета наблюдался рост на 2,3% месяц к месяцу в сезонно-сглаженном выражении.

Однако, по мнению экономиста банка «Центрокредит» Евгения Суворова, увеличение объемов производства в июле, вероятнее всего, произошло с увеличением числа госзаказов. На это, в частности, указывает резкий скачок в группе готовых металлических изделий почти на 30% в июле к прошлому году.

30 августа глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевым является ускоренная адаптация экономики к новой обстановке. Обеспечить рост планируется за счет внутреннего спроса, включая инвестиционный и потребительский.

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