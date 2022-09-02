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«Ъ»: в России прорабатывают стратегию отказа от импорта сырья для сладостей

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Pixabay

Минсельхоз в рамках контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из Евросоюза растительных жиров, используемых в кондитерском производстве, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на участников совещания в ведомстве.

В материале сообщается, что под санкции могут попасть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао.

Собеседники издания рассказали, что в министерстве попросили кондитеров собрать информацию за месяц о выпускаемой продукции, где используются импортные растительные жиры и смеси, и выдать отечественным предприятиям техзадания на производство этих ингредиентов.

В ведомстве уточнили, что решения по запрету поставок из Евросоюза масложировой продукции не принимались.

Против полного эмбарго сырья выступают кондитеры. По словам исполнительного директора АСКОНД Вячеслава Лашманкина, в настоящее время производство сырья локализовано на 85%, а переход на новые ингредиенты занимает до трех лет. Он добавил, что новое сырье должно по вкусу соответствовать старому, в противном случае компаниям придется менять технологические цепочки.

Издание отмечает, что полное эмбарго на импорт жиров из Евросоюза может привести к сокращению объемов выпуска кондитерских изделий на 250 тыс. в год, что составляет 6,2% российского рынка.

Ранее сообщалось, что российские кондитеры обратятся в ЕС за разрешением импорта части ингредиентов.

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