Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней к концу года доллар может достичь 80 рублей

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в интервью агентству «Прайм» рассказал, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 рублей.

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90–100 долларов за баррель Brent (75–85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15–25 долларов», — объяснил эксперт, добавив, что это сопоставимо с уровнями трехлетней давности.

В медиа публикуется информация, что Россия рассчитывает в этом году закупить в юанях и прочих дружественных валютах 70 млрд долларов. Если старт покупок произойдет в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов, что является весьма значимой суммой для валютного рынка, добавил Миронюк.

Специалист подытожил, что если объемы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что стоимость американского доллара к основным мировым валютам начала расти на фоне ожидания повышения ставок ФРС США и достигла максимума с 2002 года.