Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Второй лайнер для украинских беженцев прибыл в Шотландию 05:14
Серена и Винус Уильямс проиграли в первом круге US Open 05:13
Evening Standard: Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления... 05:04
Неизвестный пытался застрелить экс-президента Аргентины Киршнер 04:56
Республиканцы уличили Байдена в попытке посеять раздор в США 04:47
Вратарь «Ростова» Песьяков назвал Карпина тренером номер один в России 04:45
В Госдепе США заявили, что не считают конструктивным ответ Ирана по ядерной... 04:30
Каррера сомневается, что срыв перехода в «Челси» скажется на игре и настрое... 04:27
США предупредили о катастрофе из-за решения по Украине 04:25
Австралийца Кирьоса оштрафовали на $7,5 тыс. за непристойное поведение... 04:15

Аналитик Миронюк: при крупных закупках юаней к концу года доллар может достичь 80 рублей

close
100%
Depositphotos

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в интервью агентству «Прайм» рассказал, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 рублей.

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90–100 долларов за баррель Brent (75–85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15–25 долларов», — объяснил эксперт, добавив, что это сопоставимо с уровнями трехлетней давности.

В медиа публикуется информация, что Россия рассчитывает в этом году закупить в юанях и прочих дружественных валютах 70 млрд долларов. Если старт покупок произойдет в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов, что является весьма значимой суммой для валютного рынка, добавил Миронюк.

Специалист подытожил, что если объемы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что стоимость американского доллара к основным мировым валютам начала расти на фоне ожидания повышения ставок ФРС США и достигла максимума с 2002 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть