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В России количество банкоматов сократилось до минимума с 2011 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Число банкоматов в России по итогам второго квартала 2022 года снизилось до минимального за 11 лет уровня — до 181,2 тысячи устройств, следует из анализа данных Центробанка, проведенных РИА «Новости».

Регулятор сообщил, что по состоянию на 1 июля текущего года в России работало 181,2 тысячи банкоматов, что является минимальным уровнем с начала октября 2011 года, когда у банков РФ было 172,2 тысячи устройств самообслуживания. К 1 января 2012 года количество банкоматов увеличилось до 184,2 тысячи устройств.

Отмечается, что количество банкоматов в России сокращается уже четыре квартала подряд. Но с апреля по июнь текущего года банки свернули 6,2 тысячи устройств самообслуживания, до этого, в первом квартале, было сокращено 3 тысячи машин. Подобное резкое уменьшение сети стало максимальным с первых трех месяцев 2016 года, когда кредитные организации «свернули» 8,5 тысячи устройств.

По данным агенства, тенденция наблюдается на фоне цифровизации банковских услуг и отказа граждан от наличных.

Максимальным количество банкоматов в России было зафиксировано в начале 2014 года (237,4 тысячи), а наименьше — в первом квартале 2008 года (65,1 тысячи).

Ранее Сбер сообщил, что россияне стали чаще выбирать безналичный способ оплаты.

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