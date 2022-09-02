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«Известия»: электричество в Евросоюзе может подорожать в 15 раз

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Depositphotos

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ рассказали «Известиям», что к концу года электричество в Европе может подорожать в 12–15 раз относительно уровня января-2022, актуальность прогноза подтвердили представители бизнеса.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин пояснил, что предположение основано на анализе исторических данных. В прошлые года с сентября по январь цены на энергию росли в разы на фоне похолодания. В материале отмечается, что 1 сентября цена уже составила около €400, поэтому, по прогнозу Полохина, в декабре европейцев может ожидать ценник в €1500.

С ним согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук. По данным биржи Nord Pool, в январе 2022 года средняя цена электроэнергии в ЕС составляла около €90 за МВт·ч, а в декабре она может достичь €1500. Драйверами подорожания он назвал высокую стоимость газа и возможные сокращения поставок российского «голубого топлива» в зимнее время.

«Стоит вспомнить ситуацию с ремонтом турбин для «Северного потока – 1», когда Германия и Канада сами не могут разобраться в механизме реализации санкций», — сказал Романчук.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что стоимость электричества напрямую зависит от стоимости энергоресурсов, необходимых для ее генерации: большинство ТЭС в странах Евросоюза работают на газе, так как с учетом ESG-повестки они постепенно отказывались от потребления угля.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над мерами по снижению цен на электричество в Европе.

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