Молдавия закупит в госрезерв уголь на $1,8 млн в качестве альтернативы газу

Правительство Молдавии решило купить в государственный резерв более 3 тыс. тонн угля за $1,8 млн для обеспечения энергетической безопасности. Сообщение об этом пресс-служба республиканского кабмина опубликовала на своем сайте.

«Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства 35,7 млн леев ($1,8 млн) для пополнения углем госрезервов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти деньги агентство материальных резервов при МВД приобретет 3,155 тыс. тонн угля, за 11,2 тыс. леев (около $580) за тонну.

Такое решение правительства страны является частью мер по предотвращению последствий энергетического кризиса. Уголь в Молдавии будут использовать в качестве альтернативного источника отопления в случае ограничения поставок природного газа.

Накануне президент Молдавии Майя Санду призвала население страны по возможности максимально сократить потребление газа, поскольку зимой цены на этот вид топлива могут вырасти. По ее словам, существует риск, что «Газпром» перекроет поставку газа, поэтому надо попытаться сократить потребление газа, где это возможно. Она подчеркнула, что молдавские власти пытаются заменить его на альтернативные источники.