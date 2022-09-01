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Шольц: Германия не должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — заявил Шольц.

Таким образом он ответил на вопрос, следует ли Германии раньше запланированного самостоятельно отказаться от российского ПГ ввиду сокращения его поставок.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что недостаток объемов газа из-за приостановки поставок по «Северному потоку» не будет компенсирован из уже имеющихся запасов топлива.

Уточняется, что поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Общий уровень заполненности газовых хранилищ ФРГ составляет 83,65%. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа «Реден» заполнено на 66,88%.

До этого компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

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