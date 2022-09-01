Новак заявил, что российские компании готовы к эмбарго Евросоюза на импорт нефти

Российские сырьевые компании готовы к введению эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт отечественной нефти в декабре. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет РИА «Новости».

«Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они, безусловно, будут учитывать декабрь», — сказал вице-премьер.

Также, по его словам, Россия планирует сохранить действующие уровни добычи нефти. Вместе с тем Новак заявил, что наша страна может незначительно — на 0,7% — снизить добычу нефти или, напротив, нарастить ее на 0,2%.

Вице-премьер добавил, что российская сторона в этом году может добыть 520-525 млн тонн нефти относительно 524 млн тонн в 2021 году.

В первой половине августа норвежская консалтинговая компания Rystad Energy сообщила, что добыча нефти в России вырастет до нового рекорда в июле 2022 года и может достигнуть пика в 2023 году. К тому же Москва идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата газа за месяц.