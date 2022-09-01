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Ветрогенерация в ЕС упала до минимума

WindEurope: ветрогенерация в ЕС в августе сократилась до минимальных 10,08%

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Richard Dorn/Global Look Press

Выработка электроэнергии из ветра в странах Евросоюза в августе упала до минимального показателя 2022 года и составила 10,08% от общего объема генерации. Об этом свидетельствуют данные WindEurope.

Отмечается, что в июне на ветрогенерацию пришлось 11,23% европейского энергобаланса, а в феврале — 20,12%. В 2021 году доля ветряков составила 15%.

По данным аналитиков компании Rystad, летом ветрогенерация находится на минимуме и ветер не является определяющим в росте цен на электроэнергию в ЕС. Главными причинами повышения цен являются сниженные поставки топлива из России и ограниченная возможность использования альтернативных источников.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила €5,6 млрд на развитие морских парков ветряков для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, реформа рынка электричества в странах Евросоюза необходима для стабилизации цен на энергоносители в ряде европейских государств.

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