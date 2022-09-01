Крупнейший в Балтии завод Achema остановил производство удобрений из-за подорожания газа

Литовский завод Achema в городе Йонава, являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, прекратил работать из-за высокой цены на газ. Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

«Неуправляемый рост цен на природный газ вынуждает нас приостановить производство», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что литовский завод по производству удобрений Achema остановит работу с сентября 2022 года из-за роста цен на природный газ.

По словам генерального директора завода Рамунаса Миляускаса, из-за роста цен на газ предприятие не может предоставить европейским покупателям азотных удобрений конкурентоспособные цены. При этом порядка 80% себестоимости продукции Achema приходится на природный газ. Завод является крупнейшим в Литве потребителем этого сырья.

Тогда Миляускас отметил, что в результате топливного кризиса часть персонала завода отправят в простой. Остальные продолжат работу по технологическому присмотру за оборудованием в сентябре.