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Навигация в Суэцком канале приостановлена из-за севшего на мель танкера

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Suez Canal Authority/Handout via Reuters

Навигация в Суэцком канале 31 августа была приостановлена из-за севшего на мель танкера, сообщает газета Al-Ahram.

Затор образовало судно Affinity V. Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, танкер находится под флагом Сингапура.

Ранее судно Ever Given парализовало Суэцкий канал на несколько дней. Тогда руководство канала назвало инцидент случайностью.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, была видна в 65 км от южного входа.

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