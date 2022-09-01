WSJ: страны G7 одобрят план по установлению предела цены на нефть из России

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече, которая состоится, в пятницу, 2 сентября, одобрят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомых с содержанием документа.

По их словам, также план предполагает введение потолка цен на нефтепродукты, произведенные в РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают установление максимальной цены на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо. По ее словам, российская сторона ищет новые рынки сбыта для нефти, но подобный шаг ограничит доходы РФ.

До этого агентство Reuters сообщило, что государства G7 планируют к 5 декабря 2022 года установить потолок цен на российскую нефть. Отмечается, что цена должна превышать стоимость добычи, однако быть ниже рыночной.

Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть в случае, если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.