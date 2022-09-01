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Starbucks обвинили в расовой дискриминации

Акционер Starbucks решил судиться с Starbucks из-за квот на «небелых» сотрудников

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Depositphotos

Американский проект по защите гражданских прав (ACR Project) подал в суд на Starbucks из-за квот на «небелых» сотрудников, увидев в этом проявление расовой дискриминации. Об этом сообщается на сайте национального центра исследований государственной политики США (NCPPR), который является акционером Starbucks.

«Американский проект по защите гражданских прав вчера подал иск в Спокане, штат Вашингтон, против генерального директора Starbucks Говарда Шульца, а также должностных лиц и директоров компании», — говорится в заявлении.

Уточняется, что иск был подан от имени Национального центра исследований государственной политики, который является акционером компании. В исковом заявлении утверждается, что Starbucks нарушила федеральные и региональные законы о гражданских правах.

Глава проекта Free Enterprise в рамках NCPPR Скотт Шепард пояснил, что, вводя квоты по количеству «небелых» сотрудников, реализация которых связана с вознаграждением руководителей, компания занимается «прямой расовой дискриминацией».

«Принятие решений о трудоустройстве на основе расы нарушает гражданские права. Должностные лица и директора, которые действуют в соответствии с такой дискриминационной политикой, нарушают свои фидуциарные обязанности перед своими акционерами и должны нести ответственность за эти действия», — подчеркнул он.

В июне ирландская авиакомпания Ryanair обязала пассажиров с паспортами Южно-Африканской Республики (ЮАР) сдавать тест на языке африкаанс, а в случае невыполнения задания отказывает в посадке.

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