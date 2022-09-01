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За год россияне стали в 2,5 раза чаще собирать детей в школу в рассрочку

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Россияне в 2022 году в 2,5 раза чаще оформляли рассрочку на покупки к 1 сентября, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики сервиса Flexipay, результаты исследования которых есть у «Газеты.Ru».

В этом году жители страны в преддверии 1 сентября оформили около 500 тысяч рассрочек напрямую от магазинов (сегмент BNPL – «покупай сейчас, плати потом») без оформления кредита в банке и переплаты. В 2021 году таких покупок было примерно 200 тысяч.

Аналитики объяснили, что в этом году россияне столкнулись с резким ростом цен, что сделало приобретение многих товаров за наличные слишком обременительным для семейного бюджета. Во-вторых, сам сегмент BNPL развивается, появилось больше магазинов, предлагающих такую рассрочку.

Средняя сумма рассрочки на покупку товаров к началу учебного года в 2022 году составила около 25 тыс. рублей. Это что больше аналогичного показателя прошлого года на 20%.

Чаще всего в рассрочку родители берут для школьников одежду (20% от общего числа покупок), ноутбуки и компьютеры (15%), мебель (10%). Кроме того, около 10% платят по частям за различные обучающие программы.

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