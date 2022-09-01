Маркировка воды за полгода вывела из тени более 150 компаний

Введенный полгода назад первый этап цифровой маркировки упакованной воды позволил «обелить» рынок более чем на 12%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки «Честный знак».

Сейчас коды маркировки на упакованную воду наносят 1128 российских предприятий. Более 150 из них до введения маркировки осуществляли производство, но не подавали сведения о своей деятельности ни в один государственный орган.

Всего с марта по июль этого года российские производители выпустили 2,5 млрд литров питьевой и 1 млрд литров минеральной воды. Больше всего воды разлили в Московской, Липецкой, Новосибирской областях, Москве и на Кубани.

Больше всего упакованной воды в Россию ввозится из Грузии, Армении, Италии, Казахстана и Словении.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, «обеление» рынка – естественный процесс после ввода маркировки.

«Аналогичные процессы мы наблюдали и в других группах. Наиболее яркие примеры: количество поддельных лекарств в России приблизилось к нулю, меховой рынок обелился в 10 раз, в табачной отрасли доля нелегального оборота снизилась на 25%, неожиданно появилось 18 новых табачных фабрик, а 26, работавших нелегально, были закрыты», — рассказал Волков.

В ЦРПТ также сообщили, что некоторые производители уклоняются от маркировки. «В некоторых регионах, судя по нашей системе, вообще отсутствует производство воды Но, по данным Росстата, в прошлом году в этих субъектах оно осуществлялось, и, судя по открытым данным, эти компании до сих пор работают», — сообщил директор по контрольно-надзорной деятельности Антон Гущанский.