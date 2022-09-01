Банки не смогли вернуться к февральскому уровню одобрения кредитов

Российские банки так и не восстановились по показателю одобрения кредитов, который сильно упал в марте после повышения Центробанком ключевой ставки. Это следует из анализа доли одобрений кредитов за семь месяцев 2022 года, который для «Газеты.Ru» подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

К началу августа заявки по всем типам кредитов одобрялись реже, чем в феврале 2022 года. Сильнее всего весной просели автокредиты: если в январе банки одобряли 34,3% таких заявок, в феврале – 32,5%, то в марте показатель рухнул до 13,3%. Уже в апреле он начал расти на фоне оживающего рынка, но в июле банки все равно одобряли только 28,7% заявок на покупку автомобиля в кредит.

Потребительское кредитование (сюда входят и кредитные карты) также не вышло на докризисный уровень к началу августа. Самый высокий уровень одобрения таких займов был в феврале – 34,5%. В марте он упал до 26,7%. В июле восстановился менее чем на 4 п.п. – до 30,4%.

Слабее всего весной пострадало ипотечное кредитование. Традиционно высокая доля одобрения заявок в этом сегменте сохранилась. В январе она составляла 64,8%, в марте упала на 4,3 п.п. После этого в мае и июне банки вернулись на докризисный уровень одобрения ипотеки – 64,9% и 63,9% соответственно. В июле показатель снова снизился до 60,8%.

«Банки по-прежнему сохраняют присущий им в последнее время низкий аппетит к риску. Розничные кредиты сейчас выдаются, прежде всего, заемщикам «хорошего качества», значение персонального кредитного рейтинга которых находится на приемлемом уровне», — объяснил «Газете.Ru» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Игорь Алексеев из рейтингового агентства «Эксперт РА» подтвердил, что банки не торопятся снижать требования к заемщикам и тем самым повышать долю одобренных кредитов. «Кредиторы не могут предсказать, как изменятся в будущем доходы населения, уровень безработицы. В такие периоды, как правило, отсекается пласт наиболее рискованных заемщиков и обостряется борьба за наиболее качественных клиентов», — добавил эксперт.

Еще одну причину, почему банки не делают послаблений своим клиентам, назвал Максим Осадчий из банка БКФ. «Процентные ставки падают, как следствие – растет спрос на кредиты. Соответственно, кредиторы не спешат ослаблять требования к заемщикам», — пояснил он.

«Уровень одобрения кредитов действительно упал весной, — резюмировал директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. — Среди причин: закредитованность населения, ухудшение кредитной истории после пандемии. Многие взяли отсрочки по кредитам или провели реструктуризацию, повторные кредиты таким заемщикам выдаются с большим трудом. На преодоление этой тенденции, наверное, нужно не менее года, когда станет более прогнозируемой ситуация в экономике».