Глава Минэнерго Болгарии выразил надежду на возобновление поставок российского газа

Болгария ведет переговоры с российским «Газпромом» по вопросу возобновления поставок топлива и рассчитывает на успех. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов.

«Находимся в режиме общения и стараемся довести переговоры до успешного завершения, добиться возобновления поставок», — сказал министр.

Христов назвал переговорный процесс с российской стороной сложным. По его словам, София обсуждает не только возобновление поставок газа, но и условия платежей с учетом европейских ограничений.

От раскрытия более подробной информации глава болгарского Минэнерго отказался, сославшись на конфиденциальность. Также он сообщил, что эксперты энергетического ведомства, кроме переговоров с «Газпромом», работают и над другими альтернативными возможностями получения газа по доступной цене.

На этой неделе вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что София ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом» и не намерена вести диалог о новом соглашении.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию из-за отказа этой страны перейти на новую схему оплаты в рублях.