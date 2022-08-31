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Финский энергоконцерн Fortum оценил российские активы в €5 млрд

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Global Look Press

Финская энергетическая компания Fortum решила продать свои активы в России, оценив их в 5 млрд. Об этом бизнес-изданию Kauppalehti заявил председатель правления компании Вели-Матти Рейниккала.

«Fortum оценил российские операции в пять миллиардов евро. Если предложенная сумма не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы пока не будем продавать наши российские предприятия», — отметил Рейниккала.

Он добавил, что основная компания сейчас не получает никаких доходов от «дочерней» организации в России. При этом операции в РФ собирают средства, как в копилку.

По его словам, если решение по продаже не будет принято в ближайшее время, то накопленные средства станут положительным фактором при последующей попытке продажи части бизнеса в РФ.

27 августа на сайте концерна сообщалось, что Fortum понес убытки в размере €9,14 млрд во втором квартале 2022 года из-за кризиса дочерней компании в Германии. В первом полугодии 2022 года Uniper потерпела убытки в размере €12 млрд, где чуть больше половины связаны с уменьшением поставок газа из России.

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