Bloomberg: нефть переживает худшее за последние два года падение

Нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок ФРС в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть теряет в цене уже три месяца подряд, что стало своего рода антирекордом за последние два года, так как трейдеры опасаются замедления роста экономики в мире из-за политики ФРС и борьбы Китая с коронавирусом, отметили в публикации.

Трейдеры указали, что они также следят за ситуацией в Ливии и Ираке. Кроме того, пока что затянулись переговоры по иранской ядерной сделке, так как она, в итоге, может привести к росту экспорта сырой нефти.

30 августа стоимость фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 6,01% до $98,7 за баррель по сравнению с утренними показателями.

До этого газета Wall Street Journal сообщала, что объем экспорта нефти из России на мировой рынок достиг докризисного уровня. Это обстоятельство поставило западные страны в тупик на фоне роста топливных цен.