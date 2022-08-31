Rebelión: попытки ЕС найти замену энергоносителям из РФ приведут к землетрясениям

Европа в своих попытках найти замену энергоносителям из России может спровоцировать рост землетрясений по всему миру из-за фрекинга. Об этом пишет Rebelión.

«Ситуация между Россией и Украиной может ограничить торговлю газом и уменьшить предложение, что может способствовать более широкому использованию техники фрекинга», — отметил геолог Хосе Луис Симон.

По его словам, фрекинг заключается в том, что ради добычи газа для разрыва пласта в скважину закачивают воду под высоким давлением. При этом все больше исследований подтвердили, что чем больше сейчас увеличивается экспорт газа в Европу, тем больше в мире появляются землетрясения. То есть зафиксирована определенная взаимосвязь между гидравлическим разрывом пласта и рядом толчков в местах разломов на севере Техаса в США, которые оставались неактивными на протяжении около 300 миллионов лет.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас все больше стран стали использовать технологию фрекинга, куда входят США, Мексика, Китай, Аргентина, Колумбия, Ливия и Алжир. При этом основная проблема заключается не в сейсмической активности, а в загрязнении водоносных горизонтов, когда вредоносны вещества, используемые при фрекинге, поступают в подземные воды и отравляют почву.

23 августа Business Insider писал, что США грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. По информации издания, в настоящее время запасы природного газа на зиму в стране более чем на 10% ниже необходимого для этого периода, это происходит на фоне растущего спроса на электроэнергию для охлаждения в жаркое время года.