Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Крыма Аксенов назвал дымовой завесой заявления Украины о «деоккупации»... 12:01
Российский пилот рассказал, что ВС РФ стали активнее применять Су-25 в зоне СВО 12:01
С сайта любимого замка принца Чарльза убрали имя скандального саудовского бизнесмена 12:00
Оксана Акиньшина появилась на публике в компании бывшего мужа 12:00
Россияне назвали видеоигры, в которые чаще всего играли в детстве 12:00
Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на «Северном потоке... 11:59
Новичок «Спартака» Кейта пообещал забить «Зениту» в матче... 11:56
Кремль опубликовал телеграмму Путина близким Горбачева 11:56
Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом 11:53
Минпросвещения запретило использование телефонов на уроках в школах РФ 11:50

«Опора России» предложила повысить комиссии для оплаты кредиткой

close
100%
Depositphotos

Размер эквайринговой комиссии для торговых предприятий должен формироваться с учетом риска для банков. Комиссии за оплату картой товаров в кредит должны быть выше, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина в Центробанк.

При покупке кредитной картой риски для банков становятся выше, чем при оплате дебетовой. В случае с последней комиссия за оплату не должна превышать уровня Системы быстрых платежей (СБП) 0,4%, так как банк не несет рисков и расходов, связанных с предоставлением кредита, говорится в материалах к письму.

В этой связи «Опора России» предлагает предоставить торговым предприятиям возможность самостоятельно выбирать услуги оплаты по тем или иным категориям товаров. При этом изменения, обеспечивающие четкое разделение способов безналичной оплаты по источнику средств, должны быть внесены в нормативную базу для банков и операторов платежных систем.

26 августа крупные российские банки пообещали повысить кешбэк по ряду категорий покупок после их снижения весной и летом 2022 года. В число таких кредитных организаций вошли «Сбербанк», «Альфа-банк» и «Тинькофф Банк».

«Сбербанк» с начала осени будет начислять бонусы «Спасибо» по правилам, которые действовали до 1 июня. В «Тинькофф Банке» пообещали, что за обычные покупки по картам Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» будут возвращать 1% рублями и баллами, а за покупки по карте All Airlines — 2% милями. О возвращении прежних условий 25 августа также заявили в «Альфа-банке». С начала осени клиентам будут возвращать 1,5% с покупок, если общая сумма трат не превысит 100 тыс. рублей, и 2% — если покупки окажутся выше 100 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть