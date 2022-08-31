«Опора России» предложила повысить комиссии для оплаты кредиткой

Размер эквайринговой комиссии для торговых предприятий должен формироваться с учетом риска для банков. Комиссии за оплату картой товаров в кредит должны быть выше, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы «Опоры России» Александра Калинина в Центробанк.

При покупке кредитной картой риски для банков становятся выше, чем при оплате дебетовой. В случае с последней комиссия за оплату не должна превышать уровня Системы быстрых платежей (СБП) 0,4%, так как банк не несет рисков и расходов, связанных с предоставлением кредита, говорится в материалах к письму.

В этой связи «Опора России» предлагает предоставить торговым предприятиям возможность самостоятельно выбирать услуги оплаты по тем или иным категориям товаров. При этом изменения, обеспечивающие четкое разделение способов безналичной оплаты по источнику средств, должны быть внесены в нормативную базу для банков и операторов платежных систем.

26 августа крупные российские банки пообещали повысить кешбэк по ряду категорий покупок после их снижения весной и летом 2022 года. В число таких кредитных организаций вошли «Сбербанк», «Альфа-банк» и «Тинькофф Банк».

«Сбербанк» с начала осени будет начислять бонусы «Спасибо» по правилам, которые действовали до 1 июня. В «Тинькофф Банке» пообещали, что за обычные покупки по картам Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» будут возвращать 1% рублями и баллами, а за покупки по карте All Airlines — 2% милями. О возвращении прежних условий 25 августа также заявили в «Альфа-банке». С начала осени клиентам будут возвращать 1,5% с покупок, если общая сумма трат не превысит 100 тыс. рублей, и 2% — если покупки окажутся выше 100 тыс. рублей.