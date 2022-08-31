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«Газпром нефть»: нефтяное эмбарго Евросоюза не повлияет на объемы добычи нефти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Замглавы по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев заявил журналистам, что нефтяное эмбарго стран Европейского союза на поставку российской нефти по морю не отразится на объемах добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Яковлева, эмбарго приведет только к менее эффективной логистике и росту затрат на доставку. Он отметил, ограничения на объем спроса и производства не влияют.

«Это приводит к менее эффективной логистике, потому что растут затраты на доставку, потому что в цене есть премия за риск, за что платит потребитель. Спрос и предложение остаются прежними. Я не ожидаю, что введение эмбарго повлияет существенно на объемы спроса и предложения», — сказал он.

Яковлев указал, что новые ограничения ЕС способствуют перестройке логистических маршрутов.

«Мы уходим на новые рынки, вытесняем оттуда тех производителей, которые поставляли на эти рынки ранее», — добавил представитель компании.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток».

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