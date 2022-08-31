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Цены на куриное мясо в России в конце августа упали ниже уровня 2021 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Оптовые цены на тушку бройлера в Центральной России в период с 22 по 28 августа упали на 1,5%, до 136 рублей за килограмм, что стало ниже показателей прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на мониторинг Национального союза птицеводов (НСП).

Цены на бройлерных куриц в Центральной России на неделе 22–28 августа снизились на 1,5%, до 136 руб. за 1 кг, опустившись ниже прошлогодних значений, когда продукт стоил около 140 руб. за 1 кг. При этом участники рынка также подтвердили снижение цен, заявив, что это нетипичная ситуация для конца августа.

По словам источника издания на рынке, вторая половина августа и начало сентября всегда были сложными периодами на рынке мяса в России. Речь идет о том, что часть потребителей переходят на сезонные овощи, а кто-то экономит ради подготовки к учебному году. При этом участники рынка понадеялись, что цены стабилизируются в четвертом квартале 2022 года из-за хорошего урожая в этом году, когда цены на корма могут снизиться.

Аналитики посчитали, что цены на мясо и птицу стабилизируются в ближайшее время около текущих значений. При этом небольшой рост цен произойдет только в декабре. Поэтому участникам рынка, которым сейчас некуда деть излишки продукции, лучше всего обратить внимание на перераспределение по различным каналам, в том числе и в регионах. Также можно расширить ассортимент за счет полуфабрикатов и колбасных изделий.

22 июля агентство «Прайм» со ссылкой на отчет Национального рейтингового агентства (НРА) сообщило, что куриное мясо в России с июля по декабрь 2022 года может подорожать в пределах 5%.

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