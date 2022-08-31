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«Известия»: Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ при наличии уважительных причин

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Кирилл Каллиников

Минстрой разработал проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

В министерстве предложили списывать долги граждан за ЖКУ при наличии уважительных причин. В частности, речь идет о невыплате заработной платы, стационарном лечении или смерти близких.

Кроме того, проект предполагает, что при уважительной причине граждане продолжат получать субсидии. В настоящее время должников лишают льгот. В письме также говорится, что поправки повысят адресность субсидий.

Отмечается, что проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что в 2022 году российские пенсионеры имеют право на ряд льгот. К примеру, пожилые люди могут не оплачивать налоги на имущество, в том числе земельные участки до шести соток, квартиру, гараж. Кроме того, судебные приставы не смогут взыскать долги с людей, которые получают минимальную пенсию.

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