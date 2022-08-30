Еврокомиссия выделила €5,6 млрд на развитие ветряной энергетики

Еврокомиссия выделила €5,6 млрд на развитие морских парков ветряков для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен приводит ТАСС.

«Еврокомиссия выделила €5,6 млрд из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии», — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, власти Евросоюза также намерены «радикально» сократить сроки выдачи разрешений на проекты, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, включая строительство парков ветряков. По словам главы Еврокомиссии, реформа рынка электричества в странах Евросоюза необходима для стабилизации цен на энергоносители в ряде европейских государств.

«Нас 27 стран, и мы всегда сможем компенсировать нехватку энергии», — заключила фон дер Ляйен.

29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии. Евросоюзу необходима новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернет баланс европейской экономике.