Торгпредство России в Финляндии опубликовало памятку для пересекающих границу

Торговое представительство России в Финляндии опубликовало на своем сайте памятку для пересекающих границу двух стран.

Ведомство отмечает, что документ дублируется на фоне появления в СМИ публикаций об изъятии денег у граждан РФ при пересечении российско-финляндской границы.

В памятке указаны ограничительные меры Евросоюза, которые подразумевают запрет вывоза в Россию предметов роскоши, в число которых входят товары, стоящие дороже 300 евро. Пороговая стоимость бытовой техники составляет 750 евро, музыкальных инструментов — 1,5 тысячи евро, мотоциклов и скутеров — 5 тысяч евро, а других транспортных средств — 50 тысяч евро.

Уточняется также, что из ЕС в РФ запрещен вывоз банкнот евро. Исключение составляют лишь те случаи, когда физлица и члены их семей вывозят валюту для личного пользования. Как отмечает торговое представительство, валюта в банкнотах может предназначаться для целей международных организаций или дипломатических и консульских представительств. Если сумма вывозимой валюты составляет более 10 тысяч евро, то требуется, чтобы она была письменно декларирована в таможне Финляндии.

Также из России в Финляндию запрещен ввоз топлива в канистрах и алкоголь свыше 22% крепости.

В начале августа сообщалось, что финская таможня изымает у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства по причине их «двойного назначения».