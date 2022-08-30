Россияне стали в три раза чаще летать в Иран

Жители России в 2022 году стали летать в Иран в три с половиной раза чаще, чем в доковидном 2019-м. Страна поднялась в рейтинге бронирований на 37 позиций. Это следует из статистических данных, предоставленных «Газете.Ru» компанией «Авиасейлз».

В этом году с марта по август доля бронирований авиабилетов в Иран от всех зарубежных составила 0,3% — это 34-е место в рейтинге всех бронирований. Для сравнения, это ближневосточное направление на несколько пунктов опередило Болгарию и Венгрию по популярности.

В допандемийном 2019 году Иран занимал 71-е место в рейтинге зарубежных бронирований авиабилетов — с марта по август на эту страну приходилось лишь 0,08%. Таким образом, за три года популярность полетов в Иран среди россиян выросла в три с половиной раза.

В среднем россияне отдавали в 2022 году 21 491 рубль за перелет в Иран туда и обратно. В 2019 году ценник был выше — 26 653 рубля.

Ранее 30 августа заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни страну могут подключить к российской платежной системе «Мир»