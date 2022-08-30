Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россиян подвергнут более тщательному досмотру при въезде в Латвию 17:37
Джабаров призвал к ассиметричному ответу на изъятие евро у россиян таможней... 17:36
Агент Гурцкая рассказал, как «Спартак» был в шаге от покупки нынешнего лидера ЦСКА 17:35
Эдди Мерфи вернется к своей роли в сиквеле «Полицейского... 17:31
Боррель: ЕС готов обучать ВСУ навыкам радиационной, бактериологической и химической защиты 17:29
В Екатеринбурге мужчина притворился силовиком и вынудил жертву переписать... 17:29
В Раде одобрили закон о закрытии СМИ без решения суда 17:26
Глава МИД Венгрии призовет министров ЕС прекратить эскалацию украинского конфликта 17:26
МВД назвало предварительную причину ДТП со «скорой» и бензовозом... 17:26
Премьер Греции Мицотакис обвинил Россию в «газовой атаке на всю Европу» 17:26

Россияне стали в три раза чаще летать в Иран

close
100%
Vahid Salemi/AP

Жители России в 2022 году стали летать в Иран в три с половиной раза чаще, чем в доковидном 2019-м. Страна поднялась в рейтинге бронирований на 37 позиций. Это следует из статистических данных, предоставленных «Газете.Ru» компанией «Авиасейлз».

В этом году с марта по август доля бронирований авиабилетов в Иран от всех зарубежных составила 0,3% — это 34-е место в рейтинге всех бронирований. Для сравнения, это ближневосточное направление на несколько пунктов опередило Болгарию и Венгрию по популярности.

В допандемийном 2019 году Иран занимал 71-е место в рейтинге зарубежных бронирований авиабилетов — с марта по август на эту страну приходилось лишь 0,08%. Таким образом, за три года популярность полетов в Иран среди россиян выросла в три с половиной раза.

В среднем россияне отдавали в 2022 году 21 491 рубль за перелет в Иран туда и обратно. В 2019 году ценник был выше — 26 653 рубля.

Ранее 30 августа заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни страну могут подключить к российской платежной системе «Мир»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть