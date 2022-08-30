Дюков заявил, что «Газпром нефть» поддерживает продление соглашения ОПЕК+

Компания «Газпром нефть» считает, что продление сделки ОПЕК+ станет целесообразным, когда истечет срок действия соглашения в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.

«Я не знаю, какое будет принято решение на заседании ОПЕК+, но мне кажется, что было бы правильно, чтобы этот механизм продолжил бы свою работу, так как мы видим его положительное влияние на ситуацию на рынке», — подчеркнул Дюков.

Как добавил руководитель предприятия, ОПЕК+ способствует сдерживанию цены на нефть на уровне, позволяющем компаниям инвестировать в добычу «черного золота».

Ранее Россия в августе снизила уровень нефтедобычи на 2% на фоне уменьшения производства газа. По итогам августа РФ может снизить добычу нефти и газового конденсата почти на 2% относительно июля, до 1,445 млн тонн в сутки.

Также 24 августа пресс-служба Росстата сообщила, что среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья.