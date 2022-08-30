Замглавы МИД Ирана Сафари: в стране может заработать российская платежная система «Мир»

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает агентство ISNA.

Он отметил, что российская система должна быть адаптирована с точки зрения программного обеспечения.

«Думаю, эта система будет запущена в ближайшие дни», — приводит агентство ISNA слова Сафари.

Раннее посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что правительство Анголы допускает возможность присоединения к российской платежной системе «Мир» и ведения расчетов с РФ в национальных валютах. Он отметил, что в стране есть технические возможности для использования карт «Мир».

Кроме того, сообщалось, что карты «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. С прошлого года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением российской платежной системы в стране.

Сейчас российские карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Турции, Киргизии, Узбекистане, Армении, Вьетнаме, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.